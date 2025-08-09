Войска России также ударили по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российские войска нанесли поражение местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах", - сказали в министерстве.