ВС РФ уничтожили ФАБ-3000 пункт дислокации бригады теробороны в ДНР

Кадры объективного контроля зафиксировали прямое попадание авиабомбы, в здание, в котором находились украинские националисты, и его полное разрушение

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российские войска уничтожили авиабомбой ФАБ-3000 пункт дислокации украинской бригады территориальной обороны на окраине населенного пункта Константиновка ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Минобороны России распространило кадры уничтожения пункта временной дислокации бригады территориальной обороны ВСУ, находившегося в промзоне на окраине населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что кадры объективного контроля, полученные операторами разведывательных беспилотных летательных аппаратов, зафиксировали прямое попадание авиабомбы ФАБ-3000, оснащенной универсальным модулем планирования и коррекции, в здание, в котором находились украинские националисты, и его полное разрушение.