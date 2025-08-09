Средства ПВО сбили 44 украинских беспилотника над регионами России

С 8:00 до 12:00 мск системы противовоздушной обороны, в частности, поразили восемь дронов над Краснодарским краем

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Силы ПВО с 08:00 до 12:00 мск сбили 44 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны.

"9 августа в период с 8:00 до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 8 - над территорией Краснодарского края, 7 - над территорией Тульской области, 5 - над территорией Калужской области, 4 - над территорией Брянской области, 4 - над территорией Курской области, 4 - над территорией Орловской области, 3 - над территорией Московского региона, в том числе 2, летевших на Москву, 3 - над территорией Республики Крым, 3 - над территорией Республики Татарстан, 2 - над акваторией Азовского моря и 1 - над территорией Республики Адыгея", - сообщили в военном ведомстве.