МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Церемония приведения к присяге военнослужащих 154-го отдельного Преображенского полка прошла в Музее Победы, свыше 300 новобранцев присягнули на верность России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского военного округа.

"Более 300 военнослужащих молодого пополнения 154-го отдельного Преображенского полка Московского военного округа приняли военную присягу на верность Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В мероприятии, которое прошло в Музее Победы на Поклонной горе, приняли участие ветераны, представители русской православной церкви, родители военнослужащих и другие почетные гости. Как рассказали в МВО, присутствующие отметили важность данного мероприятия как для самих военнослужащих, принявших присягу, так и для их командиров, под чьим руководством новобранцы будут проходить службу.

Также командир полка полковник Сергей Бессонов рассказал родителям военнослужащих о порядке прохождения военной службы и задачах Преображенского полка.

В завершении торжественного мероприятия, добавили в пресс-службе округа, перед родителями и гостями выступили оркестр Московского военного округа и рота почетного караула, которая продемонстрировала элементы строевой подготовки с оружием.