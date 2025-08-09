Силы ПВО уничтожили дроны в период с 12:00 до 15:30 мск

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Силы ПВО с 12:00 до 15:30 мск сбили 27 украинских БПЛА над регионами России, из них 11 - над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.

"9 августа в период с 12:00 до 15:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 - над территорией Брянской области, 7 - над территорией Калужской области, 5 - над территорией Московского региона, в том числе 1 летевший на Москву, 2 - над территорией Краснодарского края и 2 - над территорией Рязанской области", - сообщили там.