В Минобороны РФ отметили, что уничтожение плавательного средства осложнит противнику переброску резервов и подвоз провизии, боеприпасов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Расчет FPV-дрона Южной группировки войск уничтожил плавсредство ВСУ в районе поселка Клебан-Бык ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделения Южной группировки войск в ходе разведки местности обнаружили и уничтожили плавсредство ВСУ в районе н. п. Клебан-Бык. В ходе ведения разведки бойцами было обнаружено плавательное средство противника, с помощью которого осуществлялся подвоз провизии и боеприпасов. Точным попаданием FPV-дрона лодка ВСУ была уничтожена", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что уничтожение плавательного средства осложнит противнику переброску резервов и подвоз провизии, боеприпасов, что позволит эффективнее вести давление нашим войскам в районе Клебан-Быкского водохранилища.

В министерстве заявили, что штурмовые группы мотострелковой и танковой частей 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, действующие в составе Южной группировки войск на константиновском направлении, успешно выполняют задачи по освобождению населенного пункта Клебан Бык Донецкой Народной Республики. В частности, расчеты беспилотных летательных аппаратов и артиллерийские подразделения только за сутки сорвали три попытки доставить боеприпасы и материальные средства оказавшимся в окружении боевикам ВСУ.