Удары наносились по заранее разведанным целям, указали в Минобороны России

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российские войска уничтожили авиабомбой ФАБ-3000 пункт временной дислокации 63-й отдельной егерской бригады ВСУ в районе Красноармейска ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пункта временной дислокации подразделений 63-й отдельной егерской бригады ВСУ с применением ФАБ-3000 УМПК в районе н. п. Красноармейск (ДНР) и пункта временной дислокации подразделений 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ с применением ЛМУР (легкой многоцелевой управляемой ракеты - прим. ТАСС) в районе н. п. Федоровка (ДНР)", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что удары наносились по заранее разведанным целям. Видео объективного контроля с беспилотника подтвердило уничтожение пунктов временной дислокации соединений ВСУ в ДНР.