МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Объекты спортивно-оздоровительного комплекса "Звезда" открылись для горожан и военнослужащих, проживающих в городе Мирный Архангельской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Накануне Дня военного строителя, который ежегодно отмечается в России во второе воскресенье августа, в городе Мирный Архангельской области объекты спортивно-оздоровительного комплекса "Звезда" открылись для горожан и военнослужащих", - информировали в ведомстве.

Там уточнили, что специалисты Военно-строительной компании Минобороны России завершили строительство спортивного центра "Звезда", который включает в себя два бассейна, универсальный спортивный зал с трибунами, зал борьбы, залы для занятий контактными видами спорта, тяжелоатлетов и бодибилдеров. Военные строители возвели новый блок, а также отдельно стоящий административный корпус.

По данным Минобороны РФ, всего на территории спорткомплекса обустроены 2 стадиона, 13 спортивных залов, 12 дворовых тренировочных площадок.

В ведомстве сообщили, что в рамках второго этапа будет выполнен ремонт старого здания. Проектом предусмотрено создание гимнастического, тренажерного и универсального спортзалов и вместительной автопарковки для посетителей.