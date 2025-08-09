Над регионами России сбили 35 украинских БПЛА

Силы ПВО ликвидировали цели в период с 15:30 до 18:00 мск

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Силы ПВО с 15:30 до 18:00 мск сбили 35 украинских БПЛА над регионами России, из них 19 - над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны России.

"9 августа в период с 15:30 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 19 - над территорией Краснодарского края, 9 - над территорией Брянской области, 4 - над акваторией Азовского моря, 2 - над территорией Калужской области и 1 - над территорией Московского региона", - сообщили в ведомстве.