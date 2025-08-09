На опубликованном в украинских Telegram-каналах кадрах видно, как сотрудник территориального центра комплектования сажает в автомобиль мужчину, а в нем уже находится женщина, которая пыталась покинуть машину, но не смогла

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Луцке Волынской области посадили в автобус женщину и увезли в неизвестном направлении. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"По сообщениям местных каналов, в Луцке работники ТЦК силой затолкали женщину в бусик и увезли в неизвестном направлении. Какая судьба ждет эту женщину - неизвестно. По всей видимости, идет тенденция на рост числа таких случаев", - сказал собеседник агентства.

На опубликованном в украинских Telegram-каналах кадрах видно, как сотрудник ТЦК сажает в автомобиль мужчину, а в нем уже находится женщина, которая пыталась покинуть машину, но не смогла.

Ранее в силовых структурах ТАСС сообщали, что заявлениями о потерях ВСУ на различных направлениях украинские власти проверяют общество, чтобы впоследствии снизить мобилизационный возраст и призывать женщин.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. При этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных. При этом нередко сами военнообязанные вступают в прямое противостояние с сотрудниками военкоматов, чтобы избежать мобилизации.