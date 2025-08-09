Пополнять ряды штурмовиков будут теми, кто в настоящий момент выполняет свои обязанности по предназначению, отметили в российских силовых структурах

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Командование перебрасывает пограничников из Закарпатской области в Сумскую из-за больших потерь. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Ранее силовики сообщали, что 94-й Чопский погранотряд практически полностью уничтожен на сумском направлении и выведен на восполнение.

"Естественно, пополнять ряды штурмовиков будут теми, кто в настоящий момент выполняет свои обязанности по предназначению, а именно несут службу на границе и отлавливают желающих сбежать из Украины. Поэтому в Сумскую область перебрасывают пограничников из Закарпатья", - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что многих военнослужащих отряда уже уведомили об отправке на фронт, где они будут "воевать бок о бок с теми, кого недавно ловили на границе и сдавали ТЦК".

"От этой мысли у многих сдают нервы. Так, 7 августа было найдено мертвое тело пограничника 94-го ПОГО, совершившего суицид. Однако местные жители считают, что пограничника застрелили свои же при попытке бегства за границу после получения уведомления об отправке на передовую", - отметили силовики.

Как сообщали в силовых структурах ранее, командование ВСУ перебросило в Сумскую область 72-й батальон 101-й отдельной бригады теробороны из Хуста Закарпатья.