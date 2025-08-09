Фактически руководство ВСУ отстранило Юрия Гупалюка от командования бригадой, указали в российских силовых структурах

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российские силовики узнали личные данные и номер телефона командира 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Юрия Гупалюка, который прикомандировывает своих подчиненных к другим подразделениям. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Ранее силовики сообщали, что подразделения 156-й бригады действуют практически во всей Сумской области. Военнослужащие этой бригады были уничтожены в приграничье под Теткино, Юнаковкой, Варачино и другими населенными пунктами.

"В некоторых постах родственники сообщали, что их сын или муж погиб, будучи прикомандированным к 95-й, 82-й, 79-й отдельным десантно-штурмовым бригадам. Объясняется это тем, что комбриг 156-й омбр полковник Гупалюк попросту "раздает" своих людей в распоряжение других командиров под видом командировок. Фактически руководство ВСУ отстранило Гупалюка от командования бригадой, ограничив его полномочиями отправлять свой личный состав в "командировку" в один конец в авангард очередного "мясного штурма", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что причины такого решения неизвестны. "Вероятнее всего, полковник с первых дней прибытия на передовую в Сумскую область зарекомендовал себя не с лучшей стороны, растратил добрую часть личного состава, либо просто не понравился командованию оперативно-тактической группы "Сумы", - добавил собеседник.

Ранее в феврале 2025 года Гупалюк был отстранен от командования 33-й бригадой ВСУ. "Для родственников военнослужащих 156-й омбр мы узнали контакты полковника Гупалюка Юрия Игоревича. Для тех, кто желает спросить у него о судьбе своего мужа, сына или брата - обращаться можно в бот обратной связи "Сохрани себе жизнь", - отметил он.