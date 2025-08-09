За минувшие сутки в зоне ответственности группировки войск "Юг" было выявлено и уничтожено не менее 10 пунктов управления БПЛА украинской армии

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Расчеты орудия "Гиацинт-Б" Южной группировки войск поразили огневые позиции гаубиц ВСУ FH70 и Д-30 на северском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На северском направлении фронта в ходе воздушной разведки дежурных расчетов БПЛА 2-й гвардейской артиллерийской бригады были вскрыты огневые позиции гаубицы FH70 производства Великобритании, орудия Д-30 и 120-мм миномета. Расчетами 152-мм пушки 2А36 "Гиацинт-Б" по выявленным координатам вражеских огневых позиций были нанесены точные артиллерийские удары, в результате чего все орудия были поражены", - информировали в ведомстве.

Там добавили, что за минувшие сутки в зоне ответственности группировки войск "Юг" было выявлено и уничтожено не менее 10 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ, в том числе пункт управления дрона типа "Баба-яга". На кадрах объективного контроля видны площадка запуска дрона и бойцы ВСУ, выполняющие его запуск, а также последующее поражение целей.