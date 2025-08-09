Подразделения группировки "Юг" также поразили роботизированную платформу, доставлявшую припасы противнику

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили боевую бронемашину "Новатор" и 12 военных ВСУ на константиновском и северском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие Южной группировки войск ударами дронов-камикадзе уничтожили боевую бронированную машину "Новатор", 4 автомобиля и 12 боевиков ВСУ на константиновском и северском направлениях фронта, а также уничтожили роботизированную платформу противника с провизией и боеприпасами", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что в ходе воздушной разведки операторами БПЛА были выявлены маршруты доставки личного состава противника на передовые позиции. Ударами дежурных расчетов FPV-дронов были сорваны ротации подразделений ВСУ. В связи с ограниченными возможностями проведения ротаций противник решил отправить своему истощенному подразделению провизию и боеприпасы, но роботизированная платформа, двигавшаяся по ранее выявленному маршруту, была уничтожена ударным дроном.