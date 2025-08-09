Действия сержанта Алексея Чернышева позволили своевременно доставить боеприпасы расчетам реактивной артиллерии, что позволило открыть огонь по позициям ВСУ, отметили в Минобороны

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Сержант ВС России Алексей Чернышев при выполнении боевых задач в должности водителя взвода обеспечения сумел спасти вверенный ему транспорт со снарядами для реактивной артиллерии от огня минометов противника и потушить вызванный ударом пожар, после чего успешно доставил груз на позиции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На маршруте следования автомобиль гвардии сержанта Чернышева попал под минометный обстрел со стороны противника. Одна из мин разорвалась в непосредственной близости с техникой, в результате чего автомобиль загорелся. Понимая, что возникший пожар может привести к детонации боеприпасов, Алексей, умело маневрируя, вывел вверенную ему технику из-под обстрела и укрыл ее под деревьями, где ликвидировал возгорание, после чего продолжил движение", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что мужественные действия сержанта Чернышева позволили своевременно доставить боеприпасы расчетам реактивной артиллерии, что позволило незамедлительно открыть огонь по позициям ВСУ.

В Минобороны также рассказали о рядовом Василии Леушине, который при выполнении боевой задачи в Донецкой Республике сумел, оставаясь незамеченным, раскрыть перемещения противника, после чего навел на его позиции огонь артиллерии.

"Используя средства наблюдения, Василий своевременно обнаружил попытку прорыва подразделения противника на своем участке ответственности, о чем незамедлительно доложил командиру. Получив задачу по корректировке артиллерийского огня, Василий своевременно и точно корректировал огонь российской артиллерии, что позволило наносить эффективное огневое поражение скоплениям украинских боевиков", - отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что благодаря действиям Леушина противник понес большие потери и был вынужден отступить.