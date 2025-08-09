На этом участке фронта российские бойцы ведут маневренную оборону, добавил военный эксперт

ЛУГАНСК, 10 августа. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины в минувшую неделю попытались по флангам обойти позиции российских сил в Юнаковке Сумской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Мощные накаты на сумском направлении со стороны украинских боевиков в текущую неделю были в районе Юнаковки. Украинские боевики попытались обойти по флангам наши позиции и охватить группировку, которая находится как в населенном пункте, так и севернее от него. Также на юго-востоке от Юнаковки украинские боевики в лесистой местности провели ряд контратак и попытались продвинуться по направлению населенного пункта Локня", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что бои на этом участке фронта продолжаются, российские бойцы ведут маневренную оборону.