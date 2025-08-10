В зоне ответственности группировки "Запад" уничтожили 27 украинских БПЛА

Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Подразделения противовоздушной обороны Западной группировки войск уничтожили 27 беспилотников ВСУ за прошедшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

"Подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 27 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа противника", - сказал он.

Шаров рассказал, что потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США, а также 15 автомобилей. Кроме того, были уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, радиолокационная станция RADA производства Израиля, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов ВСУ.