Координаты целей были переданы с разведывательного дрона, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Артиллерийские расчеты группировки войск "Восток" уничтожили пункты управления беспилотной авиацией ВСУ в районе села Искра в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллерийские расчеты группировки войск "Восток" уничтожили пункты управления БПЛА противника в районе села Искра", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что артиллерийская разведка выявила несколько замаскированных пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Координаты целей были переданы с разведывательного БПЛА. Артиллеристы нанесли серию точных ударов, в результате которых пункты управления, оборудование и находившиеся там расчеты противника были уничтожены.