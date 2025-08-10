Легкими целями для боевых дронов становится техника снабжения и эвакуации ВСУ, отметили в Минобороны

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Операторы БПЛА спецназа Центральной группировки войск поддержали наступательные действия штурмовых подразделений на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.

"Расчеты FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск "Центр" обеспечили огневую поддержку наступления штурмовиков на красноармейском направлении", - говорится в сообщении.

Там добавили, что дроноводы выявляют с воздуха и уничтожают мощными зарядами блиндажи и замаскированные укрытия ВСУ, которые сложно обнаружить с земли. Это позволяет штурмовым группам безопасно приближаться к вражеским позициям и зачищать их с минимальным риском.

Кроме того, легкими целями для боевых БПЛА становится техника снабжения и эвакуации противника: автомобили с боеприпасами, топливозаправщики и машины с живой силой. В ведомстве подчеркнули важность нарушения дроноводами логистики ВСУ.