Цель поразил расчет 152-мм гаубицы "Мста-Б", сообщили в Минобороны

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Артиллерийские расчеты группировки войск "Юг" уничтожили расположенный в блиндаже пункт управления беспилотниками и миномет противника в районе населенного пункта Серебрянка ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В результате разведки местности расчеты БПЛА обнаружили миномет противника, а также блиндаж с ПУ (пунктом управления - прим. ТАСС) БПЛА и антеннами противника. Расчетом 152-мм гаубицы "Мста-Б" все пункты дислокации противника были уничтожены", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что ликвидация вражеского миномета и пунктов управления существенно снизят возможности боевиков по противодействию успешным действиям российских подразделений.