Эвакуация проводится из контролируемых российскими войсками населенных пунктов, уточнили силовики РФ

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Командование ВСУ в Сумской области обманом отправляет боевые группы на эвакуацию раненых с контролируемых ВС РФ населенных пунктов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В Сумской области боевые группы противника получают задачу эвакуировать раненых бойцов с якобы занятых позиций и населенных пунктов, на деле контролируемых российскими войсками", - сказал собеседник агентства.

На сумское и харьковское направления стянуты подразделения более 40 бригад и полков ВСУ с разных участков фронта, они несут потери.