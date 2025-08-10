Над регионами России за ночь сбили 121 украинский БПЛА

Из них 29 аппаратов уничтожили в Краснодарском крае

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 121 украинский БПЛА над регионами РФ и Азовским морем.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 9 августа до 06:10 мск 10 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 29 - над территорией Краснодарского края, 15 - над территорией Республики Крым, 13 - над территорией Брянской области, 12 - над территорией Белгородской области, 9 - над территорией Воронежской области, 8 - над территорией Саратовской области, 8 - над территорией Ставропольского края, 7 - над территорией Калужской области, 6 - над территорией Тульской области, 5 - над территорией Ростовской области, 4 - над территорией Рязанской области, 2 - над акваторией Азовского моря, 1 - над территорией Смоленской области, 1 - над территорией Орловской области и 1 - над территорией Тверской области", - сказали в ведомстве.