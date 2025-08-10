В лесу западнее населенного пункта бойцы "Севера" продвинулись на 300 м и заняли позиции противника, добавили в российских силовых структурах

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Позиции 249-го батальона 127-й отдельной бригады теробороны ВСУ могут оказаться в окружении западнее Синельникова Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На данном участке командование ВСУ по сути пустило в расход 249-й батальон 127-й ОБР ТрО. После убытия части подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ позиции батальона уже в скором времени могут оказаться в окружении", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в лесу западнее Синельникова бойцы "Севера" продвинулись на 300 м и заняли позиции противника.

Ранее силовики сообщали, что командование ВСУ выводит большую часть подразделений 57-й бригады с позиций возле Синельникова на восполнение потерь. Также, по данным силовиков, десятки раненых украинских солдат фиксируются у села Синельниково, командование не пытается их эвакуировать.