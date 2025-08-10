В Минобороны РФ отметили, что M577 представляет собой вариант бронетранспортера M113, разработанный и производимый корпорацией FMC для использования на поле боя в качестве мобильного командного пункта

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Южная" уничтожили дронами и артиллерией бронетранспортер М577 и пикап противника на константиновском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На константиновском направлении <…> операторами БПЛА Южной группировки войск в районе населенного пункта Иванополье Донецкой Народной Республики были выявлены и уничтожены командно-штабная машина М577 ВСУ и пикап. Бронетранспортер и автомобиль противника были поражены беспилотниками на оптоволокне КВН ("Князь Вандал Новгородский" - прим. ТАСС), а также 152 мм орудием Д-20 расчетов мотострелковой бригады Южного военного округа", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что M577 представляет собой вариант бронетранспортера M113, разработанный и производимый корпорацией FMC для использования на поле боя в качестве мобильного командного пункта.