Российские войска также ударили по складам БПЛА и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 134 районах

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские войска поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области, обеспечивавший переброску ВСУ в Донбасс, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 134 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску ВСУ в Донбасс, складам беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 134 районах", - сказали в министерстве.