МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские военные 1-го мотострелкового батальона 9-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа используют переносную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления беспилотников противника. Об этом ТАСС рассказал военнослужащий мотовзвода с позывным Таксист.

"Если видим, что небезопасно, то мы лучше заедем и укроемся. Включаем "Булаты" (детекторы дронов - прим. ТАСС), включаем "Капюшон" и работаем по противнику. Сейчас научились их сбивать", - сказал боец. Он также показал привязанную к спине систему РЭБ.

Таксист подчеркнул, что дроны противника не могут достать российских военнослужащих, которые перемещаются на мотоциклах. "Мотоциклисты уходят спокойно без всяких проблем", - отметил военный.

Кроме того, российские бойцы восстанавливают сбитые украинские дроны для доставки провизии и боеприпасов на передовые позиции. "Есть у нас дроны противника, которые мы восстановили и ими пользуемся, такие как "Баба-яга" и "Вампир". На них тоже сбросы носим - как продовольствие, так и боеприпасы, чтобы бить врага. С них можно больше сбросить", - рассказал ТАСС командир взвода БПЛА с позывным Сапер.

По словам военного, выбор дрона для доставки зависит от того, на какую дистанцию нужно довезти груз. "Если это большие дистанции, то желательно использовать большие дроны, у которых грузоподъемность больше, такие как "Баба-яга", Matrice и FPV-дроны. Если дистанция не сильно большая, то тогда можно сделать доставку на Mavic. Он более незаметный", - отметил Сапер.