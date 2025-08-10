Минобороны России сформировало гособоронзаказ на модернизированные автоматы

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 10 августа. /ТАСС/. Концерн "Калашников" презентовал новейшие укороченные и малогабаритные автоматы АК-15К и АК-15СК, ручной пулемет РПЛ-7 под патрон 7,62х39 мм, передает корреспондент ТАСС.

Первая публичная презентация новейших 7,62-миллиметровых автоматов Калашникова АК-15К (укороченного) и АК-15СК (малогабаритного), 7,62-миллиметрового ручного пулемета с ленточным питанием РПЛ-7, а также новых образцов всесезонного комплекта полевого обмундирования ВКПО 3.2 из состава перспективного комплекта обмундирования "Новатор" прошла в стрелковом центре концерна.

"Автомат АК-15 в представленном виде является модернизированной версией, доработанной до уровня автомата АК-12 условно 2023 года. Я не буду останавливаться на тех нововведениях, которые здесь присутствуют. Они полностью копируют решения, которые реализованы сейчас в базовом автомате АК-12. На базе этого образца по аналогии с комплексом 5,45 соответственно создан автомат АК-15К укороченный и автомат АК-15СК малогабаритный. Они имеют ровно те же самые решения, что и в автоматах калибра 5,45, и просто дублируют для возможности вывода данной линейки в первую очередь на внешний рынок", - сказал главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.

Он отметил, что Минобороны России сформировало гособоронзаказ на модернизированные автоматы АК-15К и АК-15СК под патрон 7,62х39 мм.

"Министерство обороны в том числе и по калибру 7,62 мм выявило определенный интерес и сформировало заказ в рамках выполнения госконтракта, который должен быть выполнен уже в текущем году", - сказал он на презентации.