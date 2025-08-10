Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что российские военные расширяют зону контроля на этом направлении

ДОНЕЦК, 10 августа. /ТАСС/. ВС РФ уничтожили основной опорный пункт ВСУ в Шандриголово на краснолиманском направлении ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Шандриголово - ликвидирован основной укрепленный опорный пункт противника, враг пытается контратаковать, активно применяет БПЛА и артиллерию. Однако подразделения группировки войск "Запад" продолжают наступление", - сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он отметил, что ВС РФ расширяют зону контроля на этом направлении. В частности, бои идут в районе села Торское.