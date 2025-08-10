По целям нанесли удар 122-мм гаубицами Д-30

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские военные группировки войск "Южная" уничтожили украинский пункт управления дронами из 122-мм гаубицы Д-30 в районе города Северска в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы БПЛА Южной группировки войск в ходе разведки позиций противника в районе н. п. Северск Донецкой Народной Республики обнаружили пункт управления БПЛА противника. Точными попаданиями 122-мм орудия Д-30 пункт управления <…> был уничтожен, лишив противника возможности корректировать свои действия", - говорится в сообщении.