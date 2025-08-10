Это заметили в том числе и украинцы в комментариях к таким объявлениям, указали в российских силовых структурах

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Новобранцев ВСУ рекрутируют на тыловые должности, а впоследствии отправляют в штурмовые бригады. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Как там отметили, в украинских пабликах распространяются сообщения о наборе желающих на должности делопроизводителей в бригады ВСУ. При этом привлекает внимание, что потенциальная заработная плата "штабного писаря" составляет от 21 до 120 тыс. гривен (от 40,5 тыс. рублей до 231,6 тыс. рублей)

"Владеющие ситуацией с денежным довольствием в ВСУ прекрасно знают, какие категории получают такие суммы. 21 тыс. получает солдат ВСУ в тылу, соответственно 120 тыс. получает солдат на нуле (переднем крае обороны - прим. ТАСС)", - указал собеседник агентства.

Это заметили в том числе и украинцы в комментариях к таким объявлениям, добавил он. "Ничего не подозревающий молодой украинец легко может попасться на эту уловку, поехать в штаб делопроизводителем, а на деле отправиться в мясной штурм", - подчеркнул собеседник агентства.