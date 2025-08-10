ТАСС: под Юнаковкой уничтожили командный пункт батальона ВСУ

В российских силовых структурах подчеркнули, что противник потерял большое количество связной аппаратуры

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские расчеты "Гераней" ударили по командному пункту 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Юнаковке Сумской области после удара по нему фугасной авиабомбой (ФАБ). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Ранее по этому командному пункту был нанесен удар ФАБ, что подтверждают некрологи украинских военнослужащих, опубликованные в интернете, отметили силовики.

"Стало известно, что вскоре после авиаудара по пункту управления 13-го батальона дополнительно отработали "Герани", увеличив ущерб. Волонтеры делятся кадрами разбитой техники и ангаров и сообщают, что в результате ударов "Гераней" уничтожено большое количество связной аппаратуры ВСУ", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что на опубликованных фотографиях легко узнается местность, куда недавно был нанесен удар ФАБ. "Теперь мы знаем, что это не последнее, что прилетело на позиции украинских нацистов", - добавили в российских силовых структурах.