Боец ВС РФ помог отразить атаку украинской ДРГ в зоне СВО

Благодаря бдительности младшего сержанта группа военных ВСУ была полностью уничтожена

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Младший сержант ВС России Николай Чукалкин при выполнении боевых задач в должности командира мотострелкового отделения помог полностью уничтожить диверсионно-разведывательную группу противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Во время несения службы <…> Николай обнаружил замаскированную группу боевиков ВСУ. Оперативно доложив командованию и получив приказ на ликвидацию противника, прицельным огнем из пулемета уничтожил двух боевиков диверсионно-разведывательной группы противника. Затем Николай произвел корректировку огня минометной батареи российских войск, которая полностью уничтожила остатки вражеской группы", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря бдительности Чукалкина группа военных ВСУ была полностью уничтожена.

В Минобороны также рассказали о ефрейторе Александре Коржаке, который при выполнении инженерных работ по оборудованию и содержанию переправы через реку сумел из личного оружия сбить ударный дрон противника и защитить переправу от уничтожения.

"Во время инженерных работ Александр услышал звук моторов беспилотного летательного аппарата. Чтобы не выдать место расположения, где готовится переправа, гвардии ефрейтор Коржак выбежал навстречу приближающего беспилотника. Отойдя на безопасное расстояние, прицельным огнем из стрелкового оружия Александр сбил его, не дав противнику произвести разведку местности", - отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что благодаря решительным действиям Коржака переправа была успешно достроена, что позволило провезти через нее военную технику и продолжить продвижение российских войск.