Павел Абросимов сообщил, что в населенном пункте оставалось немалое количество сил для удержания обороны

ДОНЕЦК, 11 августа. /ТАСС/. Украинские войска при подходе к Яблоновке российских войск заранее стали выводить группировку, рассказал ТАСС стрелок 33-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» Павел Абросимов.

«Когда мы еще только подходили, они начали отступать очень интенсивно, быстро убегали. Большая часть группировки вышла дней за 10-20», — сказал стрелок.

Между тем, как уточнил боец, в населенном пункте оставалось немалое количество сил для удержания обороны. Кроме того, в населенном пункте были оборудованы серьезные фортификационные сооружения.

9 августа в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Яблоновка в ДНР. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, российские войска освобождением села Яблоновка в ДНР сжимают клещи вокруг Константиновки.