ЛУГАНСК, 11 августа. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины за неделю в боях у Луганской Народной Республики составили почти 4 тыс. человек убитыми и ранеными, включая иностранных наемников. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Анализ хода ведения СВО на рубежах ЛНР за истекшую неделю. <…> Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок "Север", "Юг" и "Запад" за отчетный промежуток времени составили порядка 3 980 украинских боевиков и наемников. Наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности группировки войск "Запад", действующей на купянском направлении и сватовско-кременском участке в ЛНР", - сказал он, проведя анализ данных Минобороны РФ.

Военный эксперт добавил, что за неделю российские бойцы также уничтожили четыре танка, 74 орудия полевой артиллерии, 54 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 53 склада боеприпасов и материальных средств.

Марочко также отметил, что ситуация на линии фронта у ЛНР в минувшую неделю обострилась: противник контратаковал практически на всех участках фронта и наносил удары по прифронтовым населенным пунктам республики, в результате чего есть повреждения и разрушения гражданской инфраструктуры, а также жертвы среди мирных жителей.