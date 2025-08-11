Сейчас оба берега водохранилища находятся под огневым контролем подразделений Южной группировки войск

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие Южной группировки войск уничтожили лодку ВСУ в акватории Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Республике. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения Южной группировки войск сорвали попытку скрытого выхода из окружения боевиков 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Противник использует плавсредства для эвакуации с южного берега Клебан-Быкского водохранилища в направлении Константиновки. Расчетами FPV-дронов <…> была уничтожена лодка, оборудованная электромотором", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сейчас оба берега водохранилища находятся под огневым контролем подразделений Южной группировки войск.