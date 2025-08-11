Из них семь аппаратов уничтожили в Белгородской области

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотника над регионами России за ночь.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 7 БПЛА - над территорией Белгородской области, по 5 БПЛА - над территориями Брянской и Калужской областей, 4 БПЛА - над территорией Республики Крым, по 2 БПЛА - над территориями Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областей, Московского региона и 1 БПЛА - над территорией Тульской области", - сообщили в военном ведомстве.