Обманутым пожилым женщинам придумывали легенды для совершения действий, в результате которых они лишились имущества

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. ФСБ опубликовала записи переговоров мошенников с пенсионерами, которых украинские спецслужбы обманом пытались заставить совершить теракты. В ходе переговоров мошенники заставляли своих жертв перейти на общение в WhatsApp, обманутым пожилым женщинам придумывали легенды для совершения действий, в результате которых они лишились имущества и стали жертвами украинских спецслужб.

"Меня обманули мошенники на сумму 1 млн 300 рублей", - сообщила на видео одна из жертв.

"С неизвестного номера мне позвонил мужчина, сказал все мои данные, место проживания, адрес, год рождения. Потом под предлогом того, что "вы везде даете свои паспортные данные", попросил назвать их и я передала все свои паспортные данные", - сообщила другая женщина.

"Началось с того, что звонила мне мошенница насчет телефона - что-то там то ли отключать будут и "вы хотите оставить телефон?". А начала она с того, что и имя и фамилия - ну все буквально мое", - сказала третья.

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

Также ФСБ опубликовала видеозаписи, как женщины после обмана мошенниками забирали предметы, содержащие закамуфлированные взрывные устройства. На одной из видеозаписей женщина возле припаркованных автомобилей достает большую шахматную коробку.