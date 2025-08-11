Эксперт Киселев: ВСУ в Константиновке выгоняют население из домов

Тем самым украинские военнослужащие создают линию обороны, отмечает Виталий Киселев

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Украинские военные выгоняют жителей Константиновки ДНР из домов, создавая линию обороны, и планируют минировать многоэтажные дома. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

"Противник за время, пока мы освобождали Часов Яр, практически сделал полукольцо оборонительное сейчас, и в данный момент они центр города [Константиновки] также перекапывают, <…> укрупняют его, выгоняют местное население из домов. Те, которые будут отказываться выходить из многоэтажек, будут минировать - такое было в Артемовске, Соледаре, такое было в Часовом Яре", - сообщил он в эфире телеканала "Соловьев Live".

1 августа в российских силовых структурах сообщали ТАСС, что российские войска взяли под плотный огневой контроль украинскую группировку в Константиновке. Давление на ВСУ на этом участке фронта кратно усилилось

Константиновка - город в северной части ДНР. Он является основным логистическим целом ВСУ на рубеже Дружковка - Краматорск - Славянск.