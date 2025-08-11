Виталий Киселев не исключил возможных провокаций со стороны ВСУ

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российские войска наносят мгновенные удары по диверсионным группам противника по всей линии фронта. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

"В случае появления какого-то скопления наносится мгновенный удар по диверсионным группам [ВСУ]. Те диверсионные группы, которые были ранее подготовлены, стерлись", - сообщил он в эфире телеканала "Соловьев Live".

В то же время он не исключил возможных провокаций со стороны ВСУ. "Мы к этим провокациям готовы по всем участкам <...> на 100%. Усиление идет в личном составе и в технике", - отметил эксперт.