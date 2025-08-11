Это поможет охватить красноармейско-димитровскую агломерацию, указал глава ДНР

ДОНЕЦК, 11 августа. /ТАСС/. Освобождение Январского в Днепропетровской области поможет выровнять фронт и охватить красноармейско-димитровскую агломерацию в ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

"Если говорить о прошедшей неделе, то были освобождены несколько населенных пунктов, среди них Яблоновка - это константиновское направление. И населенный пункт Январское - это территория Днепропетровской области, но тем не менее это важный населенный пункт в рамках выравнивания линии фронта. И данный населенный пункт уже играет определенную роль в выравнивании линии соприкосновения и создании необходимых условий для дальнейшего охвата красноармейско-димитровской агломерации", - сказал Пушилин.

Он отметил продвижение ВС РФ на красноармейском направлении, в частности, достаточно широким фронтом перерезается трасса Красноармейск - Доброполье.

Ранее Пушилин заявил, что ситуация в Красноармейске для ВСУ стремительно ухудшается, как и в соседнем Димитрове.