Российские военные нанесли удар по складам и местам дислокации противнике в 140 районах

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российские войска нанесли поражение местам сборки и хранения беспилотников, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ за минувшие сутки.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, складам боеприпасов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах", - говорится в сообщении военного ведомства.