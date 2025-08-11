Уничтожены семь снарядов системы Himars

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 312 украинских беспилотников самолетного типа и 7 снарядов системы РСЗО Himars ВСУ.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 312 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в ведомстве.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 665 самолетов, 283 вертолета, 76 497 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 539 танков и других боевых бронированных машин, 1 585 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28 387 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 500 единиц специальной военной автомобильной техники.