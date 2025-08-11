Потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки составили около 1 335 военных

В частности, Центральная группировка ликвидировала до 410 человек

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили порядка 1 335 военнослужащих.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, в зоне группировки "Север" противник потерял до 170 военнослужащих, в зоне группировки "Запад" - до 225. Действиями группировок "Южной" и "Центр" было уничтожено более 200 и до 410 военнослужащих соответственно. Также ВСУ потеряли более 255 солдат в зоне группировки "Восток" и до 75 в зоне ответственности группировки "Днепр".

Группировки "Север", "Запад", "Юг"

Сообщается, что группировка войск "Север" нанесла поражение живой силе и технике механизированной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового полка, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Садки, Степное, Андреевка, Варачино, Перше Травня, Пролетарское и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении группировка нанесла поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Синельниково, Новая Казачья, Хатнее, Крейдянка и Меловое Харьковской области. ВСУ потеряли 2 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и 2 склада материальных средств.

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Чернещины, Купянска, Петровского, Боровского, Андреевки Харьковской области и Шандриголово Донецкой Народной Республики. Потери противника в технике составили 2 боевые бронированные машины MaxxPro производства США и Snatch производства Великобритании, 17 автомобилей и 2 артиллерийских орудия производства стран НАТО. Кроме того, уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, станция радиоэлектронной разведки "Пластун", четыре радиолокационные станции RADA RPS-42 производства Израиля и пять складов боеприпасов.

По данным Минобороны, подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Малотарановки, Федоровки, Святогорска, Северска, Миньковки, Васюковки, Червоного, Звановки и Клебан-Быка Донецкой Народной Республики. Противник потерял бронетранспортер М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, два орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов.

Группировки "Центр", "Восток", "Днепр"

Подразделениями группировки войск "Центр" нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, двух бригад нацгвардии и сводной бригады МВД Украины в районах населенных пунктов Димитров, Доброполье, Родинское, Удачное, Артемовка, Красноармейск, Гродовка Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Филия Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили 5 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград Донецкой Народной Республики, Сосновка, Великомихайловка, Тихое, Вороное Днепропетровской области, Ольговское и Полтавка Запорожской области ВСУ потеряли 5 боевых бронированных машин и 11 автомобилей.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ, двух бригад теробороны в районах Приморского, Магдалиновки, Орехова, Новоданиловки Запорожской области, Никольского, Казацкого и Антоновки Херсонской области. Уничтожены боевая бронированная машина, 14 автомобилей, артиллерийское орудие, 7 станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.