Силы ПВО уничтожили дроны в период с 07:20 мск до 13:00 мск

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили 20 украинских беспилотников самолетного типа над Черным морем, Московским регионом и рядом других регионов РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"11 августа с 07:20 мск до 13:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Калужской, Брянской областей, Московского региона и над акваторией Черного моря", - сказано в сообщении.