Противник потерял до 50 человек

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российские военные нанесли комплексный удар по району сосредоточения батальона ВСУ в Сумской области, уничтожено до 50 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Минобороны РФ опубликовало кадры объективного контроля комплексного удара экипажами самолетов Су-34 и расчетами БПЛА по району сосредоточения механизированного батальона 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумской области с применением УМПК-500 и БПЛА-500 "Герань-2". В результате удара уничтожено до 50 боевиков личного состава", - сказали там.

Кроме того, уничтожен склад боеприпасов и до 10 единиц иностранной военной техники ВСУ, включая два танка Abrams, четыре БМП Bradley, а также другой автомобильной и бронетехники ВСУ.