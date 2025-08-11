Затем боец смог установить на крыше здания ретранслятор, обеспечив тем самым связь российских подразделений с командованием, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Старший сержант Кирилл Лавин в одиночку ликвидировал трех украинских военных в ходе боя в здании, а потом установил на крыше ретранслятор связи. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Гвардии старшему сержанту Кириллу Лавину была поставлена боевая задача по установке ретранслятора связи в одном из важных тактических районов. При выполнении боевой задачи в пятиэтажном здании Кирилл столкнулся с группой украинских боевиков, состоящей из трех человек. В ходе неравного боя гвардии старший сержант Лавин уничтожил противника метким огнем из личного стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

Достигнув крыши, Лавин доложил по рации о зачистке здания и приступил к установке и настройке ретранслятора. Его действия позволили обеспечить связь российских подразделений с командованием.

Также в министерстве рассказали о ефрейторе Андрее Быкове, который вез военное имущество на передовую, но попал под удар дрона-камикадзе. "Андрей быстро среагировал и совершил маневр уклонения от удара. Вражеский дрон-камикадзе промахнулся и сдетонировал вблизи автомобиля. Автомобиль получил повреждения и был обездвижен. В кратчайшие сроки Андрей устранил повреждения, продолжил движение и доставил имущество в срок", - отметили в ведомстве.