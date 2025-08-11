"Красная звезда": Су-34 может выдержать посадку на брюхо и уцелеть

Истребитель-бомбардировщик обладает надежной конструкцией, о которой "слагают легенды", говорится в статье

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Надежная конструкция истребителя-бомбардировщика Су-34М позволяет успешно выдерживать посадку на брюхо. Весной он успешно совершил посадку без выпущенных шасси на брюхо и остался цел, говорится в статье газеты "Красная звезда".

"О надежности воздушных "утят" (так называют бомбардировщик за своеобразный силуэт - прим. ТАСС) слагают легенды. Так, нынешней весной российский истребитель-бомбардировщик четвертого поколения успешно совершил посадку без выпущенных шасси на брюхо. Машина и экипаж остались при этом целы", - говорится в статье к 113-й годовщине образования Военно-воздушных сил.

Авария случилась при заходе на посадку, когда ни шасси, ни передняя стойка не выпускались. В такой ситуации пилотам было разрешено покинуть кабину истребителя и катапультироваться. Но они приняли другое решение и попросили разрешения приземлиться на брюхо, тем самым сохранив боевую машину.

Штатный аварийный выход был недоступен. Поэтому перед самой посадкой летчикам пришлось открыть и отбросить створку фонаря кабины со стороны штурмана. Это было необходимо, чтобы пилоты смогли быстро выбраться из кабины и покинуть истребитель в случае переворота машины. На высокой скорости Су-34М приблизился к посадочной полосе и совершил посадку. Тормозные парашюты раскрылись вовремя, отмечается в статье.

Как рассказал летчик-капитан Александр, самолет в зоне СВО наносит удары с помощью новых управляемых систем для бомб, таких как универсальный модуль планирования и коррекции, что значительно увеличило точность атак. В настоящее время Су-34 может использовать 16 видов управляемого высокоточного оружия и 19 видов неуправляемого. Отличительная от других боевых самолетов особенность - возможная интеграция с БПЛА-камикадзе "Ланцет" для повышения боевой эффективности.

Длина самолета - 23,4 метра и размах крыльев 15,2 метра. При этом его максимальная взлетная масса достигает 39,5 т. - немного недотягивает до веса современных российских танков. Он способен разгоняться до полутора скоростей звука, что делает его одним из самых быстрых в своем сегменте. Два двигателя ТРДД АЛ-31Ф-М1 (позже - АЛ-41Ф-1С на модернизированных версиях) обеспечивают скорость до 1 900 км/ч и дальность 4 000 км (с дозаправкой). Су-34М - мощный и универсальный ударный самолет, доказавший свою эффективность в ходе специальной военной операции, добавляется в статье.