Противник продолжает совершенствовать методы маскировки мин, отметили в Минобороны

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Саперы Международного противоминного центра (МПМЦ) Минобороны России, работающие совместно с добровольцами отряда "Барс-Белгород", все чаще встречают иностранные боеприпасы в ходе разминирования, сообщили в Минобороны РФ.

Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России совместно с добровольцами отряда "Барс-Белгород" продолжают гуманитарное разминирование белгородского приграничья.

"ВСУ продолжают совершенствовать методы маскировки мин, что требует от саперов МПМЦ бдительности и профессионализма. В процессе выполнения задач саперы регулярно получают информацию о замаскированных взрывоопасных предметах, что свидетельствует о сбросах противника с FPV-дронов. В ходе осмотра местности и разминирования все чаще фиксируются случаи обнаружения боеприпасов иностранного производства, включая кассетные суббоеприпасы, мины, гранаты и реактивные снаряды", - сказано в сообщении.

В рамках проведения очередного гуманитарного разминирования белгородского приграничья специалисты центра и отряда "Барс-Белгород" обнаружили мины типа "колокольчик" и нейтрализовали их на месте накладными зарядами.