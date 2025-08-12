Также российские военные прямым попаданием уничтожили бронемашину противника, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" ударными дронами и "Ланцетом" уничтожили танк и бронемашину Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Александроград на южнодонецком направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Александроград в ДНР военнослужащий с помощью FPV-дрона прицельным попаданием обездвижил танк ВСУ, а оператор барражирующего боеприпаса "Ланцет" добил боевую машину, вызвав детонацию боекомплекта. Кроме того, на южнодонецком направлении наши мотострелки выследили и сожгли боевую бронированную машину противника, уничтожив ее прямым попаданием", - говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали об уничтожении пункта управления беспилотниками противника на том же участке фронта. "Разведчики с беспилотника обнаружили в лесополосе площадки запуска боевых FPV-дронов и несколько пунктов управления БПЛА противника. По переданным координатам артиллерийские расчеты нанесли прицельный удар, в результате которого все цели были уничтожены", - сообщили в Минобороны.