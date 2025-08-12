Артиллеристы нанесли удар из гаубицы Д-30 на краснолиманском направлении

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российские артиллеристы 25-й армии группировки войск "Запад" уничтожили из гаубицы Д-30 пункт управления дронами противника на краснолиманском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет 122-мм гаубицы Д-30 мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" нанес точный огневой удар по точке взлета беспилотных летательных аппаратов ВСУ на краснолиманском направлении", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в результате нанесенного удара точка взлета БПЛА противника была полностью уничтожена вместе с находившимися рядом военнослужащими и боеприпасами.